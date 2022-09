Marcell Jacobs e Nicole Daza presto sposi: ecco il giorno delle nozze

Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e la fidanzata Nicole Daza sono pronti a sposarsi e diventare quindi marito e moglie. Dopo il matrimonio di Gimbo Tamberi con Chiara Bontempi, l’altro grande campione dell’atletica italiana è pronto a convolare a nozze.

Marcell Jacobs e Nicole Daza presto sposi

Marcell Jacobs e Nicole Daza sono pronti ad affrontare uno dei giorni più belli ed emozionanti della vita: quello del matrimonio.

Marcell Jacobs e la sua fidanzata infatti, dalla quale ha già avuto due figli (Meghan e Antony) si sposeranno lunedì 17 settembre. Una data non casuale, in quanto proprio il 17 settembre Nicole compirà 29 anni. Secondo le anticipazioni di Chi, i due si sposeranno a Gardone Riviera.

Alla cerimonia di nozze sono attesi almeno 150 invitati.

Chi è Nicole Daza

Nicole Daza è la fidanzata, e futura moglie, di Marcell Jacobs.

Ventinove anni ancora da compiere, ha conosciuto il campione olimpico tre anni fa durante una serata in discoteca a Milano. Da quel momento in poi non si sono più lasciati ed insieme hanno già hanno avuto due figli e hanno affrontato insieme il percorso verso le olimpiadi di Tokyo 2021.