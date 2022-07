Marmolada, ritrovati altre tre corpi di alpinisti

La tragedia della Marmolada ha restituito altri tre corpi di escursionisti, travolti dalla valanga di domenica 3 luglio. Si ipotizza, in particolare, che si tratti di alpinisti appartenenti alla stessa cordata.

Marmolada, ritrovati tre corpi di alpinisti

La tragedia della Marmolada ha restituito altri tre corpi di escursionisti, ma ancora non se ne conosce l’identità. Gli uomini del soccorso alpino, che stanno lavorando da giorni per riuscire a restituire alle famiglie i corpi delle vittime, hanno quindi recuperato i corpi di altri tre alpinisti.

I dispersi da trovare, quindi, si riducono a 2.

Mamolada chiusa off limits

Nell’attesa che si concludano le ricerche dei dispersi alla Marmolada, il luogo è stata chiuso off limits per motivi di sicurezza. È stata una misura drastica, specie per la stagione turistica, ma necessaria in quanto la Marmolada sarebbe ancora pericolante. “Stiamo individuando tutte le vie di accesso al ghiacciaio e alle aree di escursioni.Invitiamo tutti ad agevolare il lavoro dei soccorritori.

Il provvedimento in questo momento è indefinito a livello temporale. È una soluzione estrema nell’attesa delle analisi tecniche” ha fatto sapere il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard.