Oroscopo Branko Estate 2022: quali sono i segni più fortunati?

Oroscopo Branko Estate 2022: quali saranno i segni più fortunati nei prossimi mesi per il noto astrologo? Chi saranno i favoriti delle stelle in questi caldi mesi estivi? Scopriamo cosa prevede la lettura delle stelle di Branko per i mesi di luglio, agosto e settembre.

Oroscopo Branko Estate 2022, la classifica dei segni più fortunati

Siamo ormai in piena estate e molti già pregustano le meritate vacanze tra sole, mare e relax.

Quali esperienze ci aspettano sotto l’ombrellone? Scopriamo insieme cosa prevedono le stelle con l’oroscopo di Branko per l’estate 2022. Il settimanale Chi ha infatti pubblicato le previsioni del noto astrologo per i mesi di luglio, agosto e settembre. Branko ha selezionato i segni più fortunati della stagione: chi sono quindi i favoriti delle stelle?

I favoriti delle stelle: estate da urlo per Ariete, Gemelli, Acquario e Sagittario

Secondo Branko sono ben quattro i segni più fortunati dell’estate 2022.

I nati nell’Ariete, nei Gemelli, nell’Acquario e nel Sagittario vincono la “medaglia d’oro” e possono aspettarsi un futuro roseo nei prossimi mesi. Tanta fortuna soprattutto in amore. Nessuno riuscirà a resiste ai nati in questi segni, soprattutto ai Gemelli nati in maggio, gli Arieti di Marzo e gli Acquari di gennaio. Sarà un’estate all’insegna di nuove conoscenze ed avventure. Buone prospettive anche per i nati nella Bilancia, nel Cancro, nello Scorpione e nel Toro, al secondo posto sul podio estivo.

I prossimi mesi saranno pieni di meritato relax: avrete modo di dedicarvi a voi stessi e ai vostri desideri in piena libertà.

Spiagge meno fortunate per i nati nei Pesci, nella Vergine, nel Capricorno e nel Leone, che avranno qualche gatta da pelare. Per evitare brutte sorprese dovranno selezionare al meglio le proprie amicizie e i luoghi di vacanza. L’amore resta una nota positiva: l’estate aiuterà a risvegliare la vostra passione. Nello specifico, i Pesci avranno un agosto sofferto, da superare con il supporto della famiglia, e i Capricorno dovranno affrontare alcune fratture sul lavoro e nel privato.