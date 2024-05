Giochi scientifici, attività creative e visite a musei cittadini e alla scoperta dell’acquedotto. Tante nuove e originali proposte presso la Centrale dell’Acqua, il museo d’impresa di MM, per arricchire le giornate di bambine e bambini che parteciperanno ai campus estivi organizzati da MM insieme a Verdeacqua.

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2024 dei campus per offrire alle famiglie la possibilità di far trascorrere ai propri bambini momenti di divertimento all’insegna della cultura scientifica: “Storia semiseria del pensiero scientifico” sarà infatti il tema conduttore di quest’anno. Prendendo spunto dagli straordinari pionieri della scienza – Galileo, Darwin e Linneo – sarà offerto ai bambini e alle bambine un modo divertente e originale, in una cornice sicura e educativa, per trascorrere le vacanze scolastiche ed organizzare il tempo libero favorendo la socializzazione, la conoscenza degli ambienti naturali, la scoperta del territorio di Milano ricco di valori paesaggistici e culturali legati all’acqua, la sperimentazione delle scienze e l’educazione all’ambiente. Tra le molteplici attività proposte ai partecipanti anche osservazioni con microscopi ed esperimenti di chimica e fisica.

Campus estivi di MM, nove turni settimanali dal 10 giugno al 9 settembre

Sono previsti 9 turni settimanali a partire dal 10 giugno (dal lunedì al venerdì) nei mesi di giugno e luglio. Con un turno, l’ultimo, previsto dal 2 al 9 settembre. Gli orari delle attività quotidiane previste sono dalle ore 8:30 alle ore 17:30. I bambini saranno affiancati da operatori di comprovata professionalità in ambito scientifico e socioeducativo/didattico.

Le attività si svolgeranno negli spazi della Centrale dell’acqua di via Diocleziano 5. Verranno proposte numerose uscite culturali e ludiche sul territorio, presso altri musei cittadini e siti dell’acquedotto di Milano. La quota di partecipazione per una settimana di campus è di 170 euro a bambino, 160 euro per le famiglie che iscrivono più bambini. È prevista la possibilità di fruire del servizio pranzo e merenda, da pagare a parte, fornito da catering di qualità.

Tutte le info e le modalità di iscrizione a QUESTO LINK. Per ulteriori informazioni è comunque possibile telefonare al numero 02.804487 o scrivere a [email protected].