GF Vip 7, Edoardo e Micol prendono in giro Alex Belli: “Non sa recitare”

GF Vip 7, le prese in giro di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ad Alex Belli: “Non sa recitare, pare che si doppia da solo”. L’ex gieffino torna nella casa nei discorsi dei concorrenti della settima edizione: “Sembra esalare l’ultimo respiro”.

GF Vip 7, Alex Belli preso in giro da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Alex Belli è “tornato” nella casa del Grande Fratello Vip, o quantomeno nei pensieri dei concorrenti della settima edizione. Durante una chiacchierata i vip hanno rievocato alcuni dei loro colleghi della scorsa edizione, tra cui anche il compagno di Delia Duran, tra i protagonisti del GF Vip 6. Micol Incorvaia ha ammesso di non essere una fan delle sue doti da attore: “Lui parla come molti attori del cinema italiano. Il modo di recitare che non mi piace, con tutto quel tono aspirato. Tutto quello del cinema italiano che non mi piace. Sembra che stiano esalando l’ultimo respiro certi attori“. Edoardo Tavassi ne ha approfittato per prenderlo in giro con un’imitazione, per poi commentare: “Lui fa nella vita il doppiaggio di sé stesso fatto pure male. Sembra che si doppi da solo ragazzi“.

Oriana difende Belli: “Uomo bellissimo e sensuale”

Di ben altro avviso è Oriana Marzoli, che ha difeso Belli dalle parole ben poco lusinghiere degli altri concorrenti. La showgirl venezuelana ha ammesso di non aver seguito molto la scorsa edizione, ma di essere rimasta colpita dal suo fascino e dal suo fisico: “Ho visto solo due puntate dell’anno scorso. Non lo seguivo però questo uomo lo conosco è bellissimo e tanto sensuale. Non ho sentito molto come parla”.