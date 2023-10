Incendi in Sicilia, diversi roghi: dove. Dichiarato lo stato di crisi

Incendi in Sicilia: è di nuovo emergenza nell’isola dopo il periodo estivo. Diverse zone sono attenzionate dalla Protezione Civile a causa di numerosi roghi.

Incendi in Sicilia, diversi roghi: dove

Ancora una volta è emergenza incendi in Sicilia. La situazione è critica in diversi Comuni come nel Messinese nella zona tra i Comuni di Villafranca Tirrena e Rometta. Il sindaco del Comune di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro ha disposto la chiusura delle scuole, asili e strutture sociali. In un post sulla pagina social del Comune avvisa la popolazione “vista la gravissima situazione” del territorio a causa degli incendi di aver disposto la chiusura per la giornata di oggi di “tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali (centro giovanile)”.

Altra zona a rischio è a Caltanissetta, dove un incendio nei giorni scorsi ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea in contrada Diga Comunelli, a Butera. Si sono sviluppati roghi anche nel palermitano ad Alia, Caccamo, Monreale e Godrano. Alcuni incendi si sono registrati nell’Agrigentino, a Calamonaci e Naro; e in contrada Santa Lucia ad Agrigento. Così come a Castellammare del Golfo, nel Trapanese.

Dichiarato lo stato di crisi

Il governatore Renato Schifani, dopo il via libera della giunta regionale, ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale nell’Isola per dieci giorni. La Regione siciliana richiamerà in servizio 1.600 operai antincendio del Corpo forestale per fronteggiare al meglio le condizioni climatiche straordinarie previste in Sicilia nei prossimi giorni.