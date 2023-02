TikTok, la Commissione Europea vieta l’utilizzo del social ai suoi dipendenti: ecco la richiesta fatta

TikTok, la Commissione Europea ha vietato l’utilizzo dei social ai propri dipendenti. Clamorosa la richiesta fatta per email a ciascun dipendente. In seguiti, è arrivata anche la risposta e il commento di un portavoce del social.

TikTok, la Commissione Europea vieta l’utilizzo del social ai suoi dipendenti

La Commissione Europea ha vietato l’utilizzo di TikTok ai suoi dipendenti.“La Commissione europea è un’istituzione e come tale ha un forte focus sulla protezione della sicurezza informatica ed è su questo che abbiamo preso questa decisione”, ha detto il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton in un incontro con la stampa. “Siamo estremamente attenti a proteggere i nostri dati”.

Ecco la richiesta fatta

“Per proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica, il Corporate Management Board della Commissione ha deciso di sospendere l’applicazione TikTok sui dispositivi aziendali e sui dispositivi personali iscritti ai servizi di telefonia mobile della Commissione“, si legge nell’e-mail mandata ai dipendenti della Commissione Europea, visionata dal sito Euractiv.

Pronta, poi, la risposta dell’azienda del social: “Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo sbagliata e basata su pregiudizi. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok ogni mese in tutta l’Unione europea”, ha dichiarato un portavoce di TikTok. “Stiamo continuando a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati, anche attraverso la creazione di tre data center in Europa per conservare i dati degli utenti a livello locale, riducendo ulteriormente l’accesso ai dati da parte dei dipendenti e minimizzando il flusso di dati al di fuori dell’Europa”, ha aggiunto.

