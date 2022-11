Il concerto di Vasco Rossi a Palermo è uno dei più attesi dell’estate 2023 in Sicilia. Da oggi sono disponibili i biglietti per potersi accaparrare un posto alle esibizioni live.

Vasco Rossi a Palermo il 22 e 23 giugno: al via la vendita dei biglietti

Uno dei concerti più attesi del 2023 sarà allo stadio Barbera di Palermo è senza dubbio quello di Vasco Rossi, cantante per tutte le età e le stagioni.

Lo stadio è pronto a ospitare i fan del cantante il 22 e il 23 giugno e le prevendite sono disponibili a partire dalle 11 di oggi, venerdì 26 novembre.

Per questa “due giorni” a Palermo che infiammerà il Barbera sono attese oltre 80 mila persone e in due ore sono stati già venduti, infatti, 50 mila biglietti. In vendita saranno messi anche i posti della tribuna (in totale 5.960), della curva nord (11.162) e della gradinata (8.505).

Circa 25 mila posti a sedere. Gli altri 15 mila, appunto, potranno godersi il concerto dal prato.

Le altre tappe di Vasco