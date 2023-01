GF Vip 7, Antonino Spinalnese nomina per sbaglio Belen: “Mi è scappato”

Antonino Spinalbese nomina per sbaglio Belen Rodriguez. Durante una conversazione con Giaele De Donà, l’hairstylist ha un lapsus sospetto: “Oddio, mi è scappato”. La modella è ancora nei suoi pensieri?

GF Vip 7, Antonino Spinalbese nomina per sbaglio Belen: la pensa ancora?

Un lapsus inaspettato ha incuriosito gli spettatori del Grande Fratello Vip 7. Il gieffino Antonino Spinalbese, tra i concorrenti più apprezzati della settima edizione, si è lasciato scappare il nome della sua ex, Belen Rodriguez, nel bel mezzo di un siparietto con Giaele De Donà. Cosa è successo esattamente? L’hairstylist stava lasciando un messaggio ironico alle telecamere per il marito di Giaele, Bradford Beck, quando si è impappinato con i nomi: “Quando usciamo da qui io voglio diventare amico di Brad. Vi giuro voglio davvero conoscerlo. parlo con Brad direttamente adesso. Quando fai queste cene io vorrei diventare tuo amico ed essere invitato. Io e Andrea vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen…Ops. Oddio, no non ho detto nulla, ho sbagliato. Mi è scappato, mi è uscito“. Giaele, a quel punto, lo pizzica: “Cos’hai detto, non ho capito. Cos’hai detto?”. Un errore che forse tradisce un legame ancora aperto con la showgirl argentina: qual è la verità?

Il rapporto con la ex: “Ci sentiamo spesso per la bimba”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono rimasti insieme per un anno, durante il quale hanno avuto anche una figlia, la piccola Luna Marì. Negli ultimi mesi all’interno della casa del GF, Antonino ha spesso affermato di soffrire la lontananza dalla bambina: “Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente. Ormai ha un anno e sei mesi”. Nonostante la separazione, infatti, il gieffino e Belen sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene di Luna Marì: “Io e lei ci sentiamo spesso per la bimba. Tra noi è tutto ok e siamo in buoni rapporti. Io non vivo senza mai figlia. Pensate che sono stato a Ibiza, poi sono tornato e il giorno dopo dovevo riportare la bambina da lei. Però avevo voglia di stare ancora con la bimba, così ho chiamato la mia ex e le ho detto ‘senti posso vederla ancora un po’?’. E anche per questo che vi dico che tra noi è tutto ok, io la chiamo e passo per la piccola. Avere una figlia ti cambia tutto”.