Un bed and breakfast diventa una casa di appuntamenti: sequestrato

Le notizie di cronaca riempiono ogni giornata e spesso si rivelano anche sorprendenti e inattese. A Monfalcone è stato sequestrato un bed and breakfast, diventato a tutti gli effetti una casa di appuntamenti. Da struttura ricettiva a luogo frequentato da escort e rispettivi clienti.

Sequestrato bed and breakfast: era stato trasformato in una struttura per appuntamenti

Un fatto di cronaca diverso dal solito, che vede al centro della vicenda una struttura ricettiva, ovvero un bed and breakfast che però mostrava una seconda “vita”. Veniva infatti utilizzato come struttura per appuntamenti che si potrebbero definire “a luci rosse”. Le tariffe variavano in base al servizio offerto. Oltre alle escort, ad erogare il servizio c’erano anche trans sudamericani e un viavai di clienti.

A condurre le indagini, che hanno poi portato al sequestro, è stata la Procura della Repubblica goriziana e gli appostamenti hanno avuto inizio già nel 2022, così da ottenere più dettagli e informazioni possibili. Il B&B si trova nel centro di Monfalcone e l’ottima posizione gli ha permesso di essere da subito trovato. In più la struttura si aiutava con dei siti web, in cui pubblicizzava la propria attività. Sulle piattaforme c’era un numero di telefono da contattare, oltre alle tante foto che mostravano la struttura e i servizi. I clienti potevano così ricevere tramite cellulare tutte le indicazioni e veniva dato loro un codice per entrarvi.

Il proprietario, molto riservato, era riuscito a non destare sospetti.

Almeno fino agli ultimi mesi, dato che l’attività è stata chiusa il 16 Marzo, all’interno della struttura erano presenti due escort sudamericane in due stanze diverse. Il listino prezzi si presentava in questo modo:

50 euro al giorno per la stanza

Un costo tra i 50 e i 100 euro in base alla prestazione offerta

Il titolare è stato denunciato e le indagini sono ancora in corso, anche per scoprire ulteriori dettagli e agire di conseguenza.

LEGGI ANCHE: Guendalina Tavassi è stata cacciata da un hotel per famiglie: la sua reazione furiosa.