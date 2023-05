Emilia Romagna, allerta meteo martedì 23 maggio: i Comuni coinvolti, gli sfollati e le scuole chiuse

Emilia Romagna, allerta meteo nella giornata di martedì 23 maggio è ancora protagonista con alcune zone attenzionate. Molti Comuni hanno deciso di chiudere ancora le scuole per evitare rischi mentre la situazione nelle zone colpite è critica.

Emilia Romagna, allerta meteo martedì 23 maggio

In Emilia Romagna anche martedì 23 maggio è confermata l’allerta rossa “per criticità idraulica su bassa collina, pianura e costa romagnola”. Mentre “allerta arancione per criticità idrogeologica nelle aree collinari della Romagna e dell’appennino bolognese, dove persistono condizioni favorevoli allo sviluppo e all’evoluzione di frane già attivatesi nei giorni scorsi”.

“Stiamo lavorando come matti per riaprire nel minor tempo possibile strade, autostrade e ferrovie in Emilia Romagna. Tutti i ministri, ognuno con il suo pezzettino, stiamo costruendo il decreto di domani. Ci saranno i rinvii delle scadenze fiscali, ci sarà una moratoria sul fisco, sulla banca e sulle scadenze che i cittadini non possono rispettare. Ho visto, ad esempio che le province chiedono solo per le strade provinciali 200 milioni subito. Cercheremo di fare il possibile, stiamo costruendo, in questi minuti, il decreto”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

I Comuni coinvolti, gli sfollati e le scuole chiuse

La Regione dell’Emilia aggiorna sul suo sito ufficiale il numero degli sfollati in base alle zone: “Cala di oltre 3.200 il numero delle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione: alle ore 12 di oggi sono 23.081, la maggior parte, 16.445, nel ravennate, poi 4.462 in provincia di Forlì-Cesena e 2.174 nel bolognese”. Mentre sono in totale “43 i Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive almeno un migliaio di frane, di cui circa 305 più significative concentrate in 54 comuni”. “I danni sono sicuramente notevoli, è tutto da rifare. Porte, armadi, la cucina… tutta la casa”, spiega una persona. La spesa sarà notevole. “Speriamo nell’aiuto del governo, che non siano solo parole, perché da soli facciamo fatica. Siamo una famiglia di quattro persone monoreddito. È difficile”.

Dunque, a causa del continuo maltempo molti sindaci hanno deciso per le scuole chiuse ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, ma anche Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Chiuse anche le scuole superiori a Cesena e a Ravenna.

