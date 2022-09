Orietta Berti al Grande Fratello come opinionista: la cantante spiega perché ha accettato

Orietta Berti al Grande Fratello Vip in veste di opinionista. La proposta di Signorini era troppo allettante per rifiutare. Ecco perchè.

Orietta Berti al Grande Fratello Vip è la nuova opinionista. La cantante ha deciso di cambiare passando dal programma di Fabio Fazio su Rai 3 a quello di Alfonso Signorini su Canale 5. Un cambio per sentirsi più protagonista e più ricca. La settima edizione è pronta a partire in prima serata lunedì 19 settembre 2022. Dunque, ritorna la casa più spiata d’Italia, dopo l’edizione più lunga dello scorso anno.

Orietta Berti al Grande Fratello come opinionista

Orietta Berti fa parte della squadra di opinionisti del Grande Fratello Vip 7 che ha inizio lunedì 19 settembre 2022. La cantante lascia, dunque, il programma di Fabio Fazio sulla Rai, per trasferirsi alla Mediaset da Alfonso Signorini. La cantante è stata spinta ad accettare l’offerta sia perché riceverà sul suo conto tantissimi soldi principalmente. Inoltre, la cantante si sentirà ancora di più protagonista nello show di Signorini.

Non ha avuto problemi a dire la verità in un’intervista, raccontando perché ha deciso di abbondonare Fabio Fazio.

La cantante spiega perché ha accettato

La Berti in un’intervista al Messaggero ha raccontato perché ha deciso di accettare la proposta di nuova opinionista al Gf Vip. La cantante ha preferito Signorini a Fabio Fazio: “Un po’ ci è rimasto male, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare.

Alla fine se ne è fatto una ragione”. Dalle sue parole emerge anche la motivazione economica che ha condizionato: “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza.

Era il 1962”.

