Belen Rodriguez è già incinta di Elio? Le voci di corridoio dal web

Belen Rodriguez è già incinta di Elio Lorenzoni? Alcune voci dal web parlano di una nuova gravidanza per la showgirl argentina: il figlio sarebbe del suo nuovo fidanzato. Quanto c’è di vero in queste indiscrezioni?

Belen Rodriguez è incinta di Elio Lorenzoni? Le voci dal web

Da qualche mese a questa parte l’amatissima showgirl Belen Rodriguez ha iniziato una nuova relazione con Elio Lorenzoni, imprenditore 40enne di origini bergamasche. “Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma non ho mai avuto niente.” -racconta la conduttrice sul suo profilo Instagram– “Lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene. Dal voler bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi”. La coppia, che inizialmente ha provato a stare ben nascosta, è subito finita sotto i riflettori, suscitando tantissima curiosità tra gli appassionati di gossip e i tabloid. Negli ultimi giorni tuttavia, Belen è finita al centro di una serie di rumors secondo i quali l’argentina sarebbe già incinta di Elio. Qual è la verità?

La risposta di Belen e la rivelazione: “Torno presto!”

La conduttrice argentina, stuzzicata dai commenti dei suoi fan, ha subito smentito le voci: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena”. Belen ne ha approfittato anche per fare una rivelazione ben più ghiotta ai suoi ammiratori, quella del suo sempre più vicino ritorno in tv: “Torno presto, tra poco poco. Manca sempre meno e ritorno”. Senz’altro una grande notizia per il suo pubblico, che non la vede sul piccolo schermo ormai da molti mesi. Segnata dall’ennesima rottura da Stefano De Martino e dalla mancata riconferma a Tu sì que vales, la showgirl aveva deciso di prendersi un po’ di tempo per se, ma ora sembra pronta a rimettersi in gioco.