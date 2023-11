Chi è Beppe Grillo, da comico a fondatore del M5S: Rai, tv, V-Day, moglie, figli

Beppe Grillo è un comico, cabarettista, politico, blogger e attore italiano, fondatore del M5s.

Tornerà a parlare in tv ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio dopo quasi 10 anni.

Chi è Beppe Grillo

Giuseppe Piero Grillo, conosciuto come Beppe Grillo, è oggi un comico, cabarettista, politico, blogger e attore italiano. Nato a Genova il 21 luglio 1948, ha avuto successo prima in tv e poi in politica. Nel 1978 ha esordito in TV in programmi come Secondo Voi (1977–78); Luna Park (1979); Te la do io l’America (1981) e Te lo do io il Brasile (1984), proponendo una satira estremamente pungente tanto da essere allontanato dalla Rai alla fine degli anni Ottanta, per poi farvi ritorno nel 1994 con due spettacoli comici fortemente critici sulla speculazione commerciale delle compagnie telefoniche.

Politica, dai V-Day al Movimento 5 stelle

Grazie anche all’amicizia con Gianroberto Casaleggio, si è reso noto per iniziative politiche provocatorie di denuncia nei confronti della situazione politica italiana, che ha stigmatizzato con manifestazioni di piazza quali i V-Day (2007, per la proposta di una legge di iniziativa popolare; 2008, per la libertà di informazione) e Woodstock 5 stelle (2010), divenendo icona popolare di una protesta diffusa poi sfociata nella fondazione del Movimento 5 stelle.

Il M5s al Governo

Nel 2009, infatti, ha promosso la trasformazione del movimento nato dal suo blog in un movimento politico nazionale, il Movimento 5 stelle che ha ottenuto ampio consenso popolare. Alle elezioni politiche del 2013, il Movimento 5 stelle è risultato il primo partito alla Camera dei Deputati con oltre il 25% dei consensi e da quell’anno il partito è saldamente in Parlamento. Alle elezioni politiche del 2018 il Movimento ha avuto uno straordinario successo, ottenendo più del 32% dei voti sia alla Camera che al Senato. Tale risultato gli ha permesso di individuare nel giurista Giuseppe Conte il premier condiviso, dando così vita al primo governo della storia repubblicana giallo-verde e poi al governo Conte II.

Nel gennaio del 2021 il secondo governo Conte è entrato in crisi ed è nato il governo Draghi a cui il Movimento ha dato l’appoggio. Il 14 luglio dello stesso anno il Movimento non ha votato il decreto aiuti al quale era stata posta la fiducia, portando il Presidente del Consiglio Draghi a rassegnare le dimissioni.

Alle elezioni politiche tenutesi nel post Draghi il Movimento, presentatosi da solo, si è attestato intorno al 15%, risultando il terzo partito nel Paese, dopo Fratelli d’Italia e Partito democratico.

Grillo garante del M5s

Attualmente Beppe Grillo è garante del m5s e del rispetto delle regole del partito. Nel 2021 l’Assemblea nazionale degli iscritti del Movimento ha approvato il nuovo statuto, che regola le attività e definisce i ruoli e le funzioni degli organi e dove è inserita la Carta dei principi e dei valori del Movimento, e Giuseppe Conte è stato eletto Presidente. Grillo, invece, ha mantenuto il ruolo di garante assunto nel 2017.

Spettacoli teatrali

Tra le sue tournée teatrali vanno ricordate Energia e informazione (1995); Cervello (1997); Apocalisse morbida (1998); Va tutto bene (2002–03). Negli anni successivi, mentre sono proseguiti i suoi tour (Bellegrillo.it, 2005; Incantesimi, 2006; Reset, 2007; Delirio, 2008; Beppe Grillo is back, 2010; Te la do io l’Europa, 2014; Grillo vs. Grillo, 2016; Io sono il peggiore, 2023.

Libri

Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Schiavi moderni (2007); Prendiamoci il futuro (2010); Tutto quello che non sapete è vero (2011); Siamo in guerra (2011, con G. Casaleggio); Il Grillo canta sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il Movimento 5 Stelle (2013, con G. Casaleggio e D. Fo); Il libro dell’Altrove (2023).

Figli e compagne

Grillo dalla storia con Sonia Toni ha avuto due figli: Luna (1980) e Davide (1983).

Nel 1996 ha sposato Parvin Tadjik nella chiesa di Sant’Ilario, figlia di un importatore di tappeti iraniano e di un’italiana (tra i testimoni di nozze anche il cantautore Fabrizio De André) La coppia ha messo al mondo due figli: Rocco (1994) e Ciro (2000);

Oggi risiede a Genova, nel quartiere di Sant’Ilario.