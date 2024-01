Antonella Mosetti su Onlyfans quanto guadagna e cosa le chiedono

Antonella Mosetti è sbarcata da tempo su Onlyfans e in un’intervista ha raccontato alcuni dettagli delle richieste ricevute e dei guadagni. Inoltre, la showgirl ha parlato anche del suo rapporto avuto in passato con l’attrice Ambra Angiolini.

Antonella Mosetti su Onlyfans quanto guadagna

Antonella Mosetti è su Onlyfans e ha raccontato alcuni dettagli sia dei guadagni sia delle richieste ricevute: “Con nome e cognome, non come queste famose – ce ne sono – che lo fanno sotto pseudonimo tipo Jessica 22. Mostro l’inguine, una tetta, i piedi. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine. C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba. Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Boncompagni!“.

Il rapporto con Ambra Angiolini

La showgirl ha parlato anche del suo rapporto, in passato, con l’attrice Ambra Angiolini: “Lei non parlava con nessuno. Aveva 16 anni, un ruolo importante: temeva che glielo soffiassimo. Anni dopo, quando era in difficoltà perché un suo programma (Generazione X) era andato malissimo, iniziò a telefonarmi. Allora lavoravo con Giletti a “Casa Raiuno”, mi chiese se poteva scrivermi delle battute. Siamo state grandi amiche per tanto tempo. Poi mi ha fatto una scorrettezza molto grave, e ho chiuso il rapporto”.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino, chi sono le sue 12 amanti?