Barbara D’Urso, cosa farà a settembre? Offerte da La7, Netflix e Rai

Cosa farà a settembre Barbara D’Urso, le offerte in arrivo per la conduttrice. Incatenata a Mediaset fino a dicembre 2023, sarà libera di scegliere dove accasarsi alla scadenza del suo contratto.

Cosa farà a settembre Barbara D’Urso senza Pomeriggio 5?

Con l’ufficialità del suo addio a Pomeriggio 5, non si hanno ancora certezze sul futuro di Barbara D’Urso. La conduttrice ha ancora qualche mese di contratto da “separata in casa” con la Mediaset. Potrà infatti lasciare il Biscione solo a partire da dicembre 2023. Cosa farà nel frattempo da settembre, una volta cominciata la nuova stagione televisiva? Con ogni probabilità, la D’Urso riapparirà per un ultima volta sulle reti Mediaset con un format temporaneo, dove sarà “parcheggiata” fino alla fine del contratto. Ciò non implica, tuttavia, che Barbara resterà con le mani in mano: secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice è già attiva nella ricerca di “nuovi progetti editoriali”.

L’addio a Mediaset, le offerte da La7, Netflix e Rai

Sono infatti già tante le offerte per la D’Urso che, una volta chiuso il suo rapporto con Mediaset, avrà l’imbarazzo della scelta. Secondo Affaritaliani.it, Netflix aveva iniziato a corteggiarla in tempi non sospetti, nel tentativo di portarla sulla piattaforma streaming alla guida di un reality show, l’edizione italiana di Love Never Lies: “Si tratta di un reality simile a Temptation Island, dove le coppie si mettono alla prova tra tentazioni e tradimenti”. Il divorzio da Mediaset potrebbe portare ad un nuovo tentativo da parte di Netflix, che però dovrà far fronte alla concorrenza. Diverse indiscrezioni, per ora smentite dai vertici della rete, vedono la D’Urso vicina alla Rai, che la vorrebbe nel suo Ballando con le stelle. Le notizie più recenti, tuttavia, parlano di un avvicinamento tra la conduttrice e La7: l’emittente di Urbano Cairo pare sia pronta ad offrirle un contratto.