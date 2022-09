Lufthansa, accordo azienda-piloti: revocato lo sciopero voli del 7/09

Buone notizie a Lufthansa: con l’accordo azienda-piloti è si è giunti ad un annullamento dello sciopero previsto per domani, mercoledì 7 settembre. I passeggeri con voli in programma domani 7 settembre, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo e prendere senza ansia di scioperi i voli previsti.

Lufthansa, accordo azienda-piloti: annullato sciopero del 7 settembre

I piloti Lufthansa non scioperano domani, mercoledì 7 settembre, perchè da quanto trapela è stato raggiunto un accordo dell’ultimo minuto tra il sindacato Vereinigung Cockpit (VC) e la direzione del gruppo aereo sugli aumenti salariali.

Lo ha detto un portavoce del sindacato piloti all’agenzia Afp.

Ritirato lo sciopero voli del 7 settembre

Il sindacato aveva indetto uno sciopero dei voli che doveva aver luogo, per quanto riguarda il ramo passeggeri, mercoledì 7 settembre e (come era stato anticipato dai piloti che stanno protestando) anche giovedì 8 settembre. Addirittura, per quanto riguarda il ramo Cargo della compagnia di volo Lufthansa, lo sciopero era previsto anche per venerdì 9 settembre 2022.

Grazie però all’accordo che è stato raggiunto tra azienda e sindacati, in realtà arrivato in extremis, l’agitazione prevista è stata revocata e i passeggeri potranno recarsi negli aeroporti con tranquillità e tirare un sospiro di sollievo.