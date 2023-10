GF 2023, chi sono i nominati fino al 16 ottobre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 16 ottobre? Un gruppo di tre concorrenti del Grande Fratello è al televoto fino a lunedì prossimo. Chi tra loro otterrà l’immunità? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 16 ottobre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, la “Lady Fajana” Valentina Modini si è salvata al fotofinish, superando di un solo punto percentuale l’ultimo classificato al televoto, Arnold Cardaropoli. Il tiktoker è stato ufficialmente eliminato dal reality show dopo aver collezionato appena il 16% dei voti del pubblico. Dopo quattro eliminazioni al maschile consecutive, gli autori del GF sono corsi ai ripari. Il conduttore Alfonso Signorini ha imposto una nomination tutta al femminile che ha messo in bilico il destino di tre concorrenti: le ormai veterane del televoto Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares e la chef Rosy Chin. Al voto fino a lunedì 16 ottobre, la preferita tra loro otterrà l’immunità e potrà scegliere chi tra le altre due andrà direttamente al televoto eliminatorio.

I sondaggi, per il momento, puntano sempre verso la regina di questa edizione del GF, Beatrice Luzzi. L’ex attrice di Vivere domina per il numero di preferenze su Isa e Chia, Reality House e Forumfree, avendo collezionato finora tra il 53% e il 66% dei voti. Dietro di lei c’è un altro beniamino degli spettatori, Grecia Colmenares, che ha oltre il 20% dei voti su Reality House e Forumfree e cede il posto a Rosy Chin solo su Isa e Chia. L’attrice venezuelana può contare su un vasto esercito di fan, ed è quindi improbabile che Rosy possa riuscire a scavalcarla. La vittoria al televoto di Beatrice sembra ormai scontata, come anche la scelta della sua “vittima”. Rosy Chin si è recentemente riavvicinata all’attrice, chiedendole scusa per i suoi atteggiamenti. Tuttavia è improbabile che Luzzi possa tradire Grecia, una dei pochi concorrenti a mostrarle amicizia durante la sua permanenza in casa. Riuscirà la chef a farle cambiare idea?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: