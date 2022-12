Simply Red a Roma: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Le altre date e tappe in Italia

Simply Red a Roma: il gruppo inglese è in giro per le città italiane in occasione dell'ultimo tour. Ecco le prossime date e tappe.

Simply Red a Roma: il gruppo con inglese con in prima linea Mick Hucknall è in viaggio in Italia in occasione dell’ultimo tour. A tre anni dall’uscita dell’ultimo album Blue Eyed Soul, il gruppo sarà ancora in Italia nei prossimi giorni e mesi.

Simply Red a Roma: scaletta delle canzoni

Simply Red si esibisce in concerto a Roma sul palco del Palazzo dello Sport nella serata di mercoledì 14 dicembre 2022.

Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che il gruppo porterà sul palco romano:

You’ve Got It

So Not Over You

Say You Love Me

You Make Me Feel Brand New

(The Stylistics cover)

For Your Babies

Holding Back the Years

(The Frantic Elevators cover)

Thrill Me

A New Flame

Your Mirror

It’s Only Love Doing Its Thing

(Barry White cover)

Come to My Aid

Ain’t That a Lot of Love

(Homer Banks cover)

Stars

Sunrise

Something Got Me Started

FairgroundBis:

Better with you

Money’s Too Tight (To Mention)

If You Don’t Know Me by Now

I biglietti del concerto con le altre date e tappe in Italia

I biglietti del concerto romano sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia, il tour in Italia del gruppo continua nei prossimi giorni e mese. Ecco le date e tappe:

15 dicembre 2022 alla Kioene Arena di Padova

il 16 dicembre 2022, Mediolanum Forum di Milano

27 giugno 2023, Cattedrale di Trani

28 giugno 2023, Sferisterio di Macerata

1 luglio 2023, Piazza Napoleone- Lucca Summer Festival

3 luglio 2023, Piazza degli scacchi -Marostica Summer Festival

4 luglio 2023, Sonic Park Stupinigi- Torino

LEGGI ANCHE: I Jalisse da Fiorello a Viva Rai 2: il duo canta sotto la pioggia con Bruno Vespa che tiene l’ombrello