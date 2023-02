Incendio nel centro di Milano: donna muore carbonizzata

Nella giornata di Lunedì 27 Febbraio 2023 si è registrato un evento molto particolare. Il centro di Milano è stato protagonista di un incendio che ha causato la morte di una donna, che non ha avuto scampo.

Il corpo è stato trovato carbonizzato tra le fiamme.

Milano, incendio in centro

Nel centro di Milano – precisamente in corso Vercelli – c’è stato un forte incendio che ha preoccupato la città e “animato” questo freddo Lunedì di Febbraio. Sono stati alcuni passanti a scorgere del fumo da un’abitazione e hanno, dunque, chiamato i vigili del fuoco i quali si sono recati sul posto. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili, dato che la donna erà già senza vita. Si tratta di una signora anziana di circa 79 anni, con disabilità.

Si chiamava Maristella Bezzerri e non è riuscita a sopravvivere alle fiamme che hanno colpito il suo appartamento, in corso Vercelli numero 2. Verosimilmente l’incendio sembra essere stato causato dal mozzicone di una sigaretta, fumata in prossimità del letto.

Intorno alle 9:30 è accaduto il tutto: fumo nero dalla finestra di un palazzo alto cinque piani, alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando quanto stesse succedento. In soccorso della vittima sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale in via Messina, i carabinieri e anche il 118. Entrati nell’appartamento si sono però resi conto di non poter fare nulla per la donna, ormai carbonizzata e senza vita.

In base a ciò che è trapelato da MilanoToday, l’incendio si è “limitato” a colpire la camera da letto. La sigaretta che l’anziana stava fumando è stata la causa di tutto e la porta chiusa non ha permesso che si estendessero le fiamme. Il resto del palazzo è infatti illeso e non presenta danni. Risulta dunque agibile. Un incendio che fortunatamente non ha colpito molte vittime, eccezion fatta per l’anziana che abitava nell’appartamento.

