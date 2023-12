GF 2023, anticipazioni puntata 16 dicembre: aria di squalifica per Varrese

GF 2023, le anticipazioni della puntata di sabato 16 dicembre. Sotto accusa Massimiliano Varrese, il web chiede a gran voce la sua squalifica per i suoi comportamenti ai danni di Beatrice Luzzi. Chi sarà eliminato?

GF 2023, anticipazioni puntata 16 dicembre: cosa succederà sabato sera?

La prossima puntata del Grande Fratello 2023, in programma per sabato 16 dicembre, potrebbe rivelarsi piena di sorprese. Uno dei principali argomenti della serata sarà probabilmente Massimiliano Varrese. Negli ultimi giorni, infatti, l’attore ha mandato su tutte le furie il pubblico del web per i suoi atteggiamenti aggressivi e sessisti nei confronti di Beatrice Luzzi. Il primo a denunciare il gieffino è l’ex attore di Vivere Gabriele Lazzaro, che ha chiesto a gran voce la sua squalifica su Instagram: “Nessun uomo deve permettersi di dire ad una donna di abbassare lo sguardo. Io dico che ora non si tratta più di parteggiare per un concorrente o per l’altro. Non è ammissibile che in un momento drammatico come questo nessuno intervenga per arginare atteggiamenti del genere. Non basta una ramanzina da parte del conduttore. Ci vuole un segnale forte, che educhi al rispetto della donna sempre e comunque. Anche in un gioco”. La furia di molti spettatori negli ultimi giorni potrebbe spingere la produzione del GF a prendere provvedimenti. Come andrà a finire?

I nominati e i sondaggi, chi rischia l’eliminazione?

Cinque dei diciassette concorrenti rimasti in gara sono in bilico al televoto eliminatorio: Sara Ricci, Perla Vatiero, Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Il gieffino meno votato tra loro sarà costretto ad abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello. In base ai dati raccolti sul web il risultato, per il momento, pare abbastanza scontato. Sara Ricci è all’ultimo posto su Reality House, Forumfree ed Isa e Chia, con percentuali di voto tra il 5% e il 9%. Troppo poco tempo in casa per lasciare un impressione nel pubblico per l’attrice, la cui unica speranza è un sorpasso ai danni di Grecia, la cui posizione è molto meno stabile rispetto ai primi mesi dello show. Chi riuscirà a salvarsi?