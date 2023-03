TikTok non funziona in tutto il mondo: cosa succede al social

TikTok non funziona da alcune ore con le prime segnalazioni in Italia giunte verso le ore 11 del mattino. Dal social non sono arrivate dichiarazioni o note ufficiale ma sembra che il problema sia diffuso in tutto il mondo.

TikTok non funziona in tutto il mondo

TikTok non funziona: il famoso social dei filmati è da alcune ore che è fuori uso. Molti utenti lamentano che non riescono a visualizzare i contenuti del social network. Il problema principale riguarda il caricamento dei filmati. Il blocco è iniziato intorno alle ore 11 in Italia con le prime segnalazioni che sono arrivate. Il picco si è avuto in alcune città come Milano, Bologna, Roma, Napoli, Perugia.

Cosa succede al social

Sulla pagina italiana di DownDetector, sono state registrate le segnalazioni di blocchi e malfunzionamenti, con il problema che non è circoscritto solo al nostro Paese: anche sulla pagina USA di DownDetector troviamo infatti le segnalazioni di tantissimi utenti che lamentano i medesimi problemi. “Impossibile riprodurre video”, è questo il messaggio di errore che milioni di persone stanno visualizzando.

Dunque, le segnalazioni del blocco sono arrivate, oltre che dall’Italia, dagli Stati Uniti, Giappone, il Regno Unito, in Irlanda, in Norvegia, in Svizzera, in Canada, in Germania, in India.