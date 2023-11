Black Friday 2023: quando inizia, quanto dura e dove trovare gli sconti

Black Friday 2023 sta per arrivare con tanti nuovi sconti sia nei negozi online e fisici. Tante le opportunità da cogliere.

Black Friday 2023 è in arrivo nel mese di novembre con tanti sconti ed opportunità negli migliori negozi fisici ed online. Ecco quanto e quanto durerà.

Black Friday 2023: quando inizia e quanto dura

Si avvicinano gli sconti del Black Friday: la data stabilita è il 24 novembre 2023. Gli sconti saranno sia in negozi online sia in quelli fisici con tante offerte e sconti su tantissimi prodotti. Tuttavia, di solito molti anticipano con offerte che rimangano anche per 10 giorni.

Black Friday: dove trovare già gli sconti

Gli sconti si troveranno sia nei migliori negozi online ed alcuni hanno già iniziato a pubblicizzare le campagne di marketing.

Il Black Friday Amazon inizierà intorno al 17 novembre 2023 e si concluderà il 27 novembre 2023 .

Mediaworld di solito partecipa mettendo anche il 22% di sconto

Expert anticipa dal 2 al 15 novembre gli sconti su alcuni prodotti

Anche Unieuro ha annunciato che gli sconti già sono iniziati

Cosa significa?

Il Black friday ha origine americana. Infatti, si svolge il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento: fu ideato dai grandi magazzini Macy’s nel 1924 per dare ufficialmente il via allo shopping natalizio, una volta superato il Thanksgiving day. Così, all’interno del centro commerciale furono proposti sconti senza precedenti che richiamarono migliaia di persone. L’invenzione di Macy’s fu poi emulata anche da altri store, ma passarono molti anni prima che il fenomeno divenisse quello che è oggi.

Diversi i significati legati al termine Black Friday. Negli anni 80′ il fenomeno si guadagnò anche il nome attuale: le ipotesi sul significato di Black Friday sono diverse (c’è chi lo associa al traffico e ai disagi creati dalle centinaia di migliaia di persone in coda per assicurarsi i prodotti scontati, e chi lo attribuisce al venerdì nero delle aziende, i cui dipendenti si davano malati per poter approfittare degli sconti), ma la più attendibile ha a che fare con i registratori di cassa e i libri contabili dei negozi, che da quel giorno dell’anno cominciavano a registrare costantemente il segno + e così a “colorarsi” di nero (colore con il quale venivano segnati i guadagni, al contrario del rosso che identificava le perdite).