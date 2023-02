Chiara Ferragni nuda sul palco di Sanremo ma è solo un disegno: ecco il significato dell’abito

Chiara Ferragni nuda sul palco dell’Ariston ma in realtà si è trattato di un disegno, come la stessa influencer ha spiegato. Nella prima puntata del Festival di Sanremo 2023, la Ferragni ha dato spettacolo con i suoi vestiti.

Chiara Ferragni nuda sul palco di Sanremo ma è solo un disegno

Chiara Ferragni ha dato spettacolo con i suoi abiti nella prima serata del festival di Sanremo. Ha fatto scalpore, immediatamente, quando arrivando sul palco dell’Ariston, sembrava avere un nude look. In realtà, si è trattato solo di un vestito disegnato. “Non sono nuda, questo è un disegno del mio corpo. Il corpo di una donna non deve mai generare odio o vergogna”. Il vestito è stata una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior. L’ispirazione è venuta anche da un quadro di Lucas Cranach conservato al Kunsthistorisches Museum che raffigura Eva con in mano la mela, simbolo del peccato.

Ecco il significato dell’abito

L’influencer oltre a dare la sua spiegazione sul palco, ha pubblicato anche un post su Instagram in cui spiega i motivi della scelta dell’abito. “Il vestito senza vergogna: Riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del loro corpo e su come il disporre del corpo femminile dalle stesse sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile. Questo è l’obiettivo dietro questo look. L’idea di un abito che simulasse il corpo nudo di Chiara ci è arrivata immediatamente prendendo ispirazione da una creazione di @mariagraziachiuri per @dior della primavera/estate 2018. Realizzato negli atelier alta moda @dior il vestito in tulle color carne riproduce con un ricamo trompe l’oeil il corpo di @chiaraferragni al naturale e liberato da quella vergogna che hanno sempre imposto a tutte, a partire da Eva, la prima donna della storia indotta a provare vergogna. Questa illusione di nudità vuole ricordare a tutte il diritto e l’uguaglianza di genere che hanno nel mostrare, disporre di se stesse senza doversi sentire giudicate o colpevoli. Questa illusione di nudità vuole ricordare che chiunque decida di mostrarsi, o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe. Questo è il corpo di una donna, quello di @chiaraferragni che vorrebbe dare voce a tutte le donne del mondo a cui vengono imposti divieti e abusi, a tutte coloro a cui viene detto che il loro corpo genera vergogna, che è solo un oggetto del desiderio o che istiga al peccato. Questo è il corpo di tutte. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!”.