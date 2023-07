Geronimo, Lorenzo, Leonardo, chi sono i figli di Ignazio La Russa: vita privata, carriera, età

Chi sono i figli di Ignazio La Russa, tutto su Geronimo, Lorenzo e Leonardo. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell’attuale Presidente del Senato. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi sono i figli di Ignazio La Russa: vita privata e carriera di Geronimo, Lorenzo e Leonardo

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa, fondatore di Fratelli d’Italia insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto, è ad oggi il padre di tre figli: il primogenito Geronimo La Russa, nato il 2 aprile 1980, Lorenzo Cochis La Russa, nato nel 1995, e il più giovane, Leonardo Apache La Russa, nato nel 2002. I loro nomi sono ispirati alla storia degli indiani d’America, argomento del quale il politico e la sua prima compagna erano molto appassionati: “Nel caso di Geronimo, peraltro, ci fu lo zampino della madre, che era una vera appassionata della storia degli indiani. Quando ero vicepresidente della Camera ricevemmo una delegazione di capi Apache. Furono tutti sorpresi quando cominciai a sciorinare la storia del loro popolo e raccontai dei nomi dei miei figli”. Geronimo è figlio dell’ex compagna di La Russa, Marika Cattare, mentre Lorenzo e Leonardo sono nati dall’unione con la sua attuale moglie, Laura De Cicco.

Chi è Geronimo La Russa, primo figlio di Ignazio: cosa sappiamo di lui?

Geronimo La Russa ha 43 anni e, come da tradizione familiare, si è costruito una carriera nel mondo giuridico. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita alla LUIC nel 2004, si fa le ossa nello Studio Legale Libonati-Jaerger. Nel 2007 si iscrive all’Ordine degli Avvocati di Milano, mentre nel 2019 diventa avvocato cassazionista. Dal 2008 Geronimo gestisce lo studio di famiglia a Milano, lo Studio Legale La Russa. È stato Consigliere a Milano ed è attualmente il Presidente di ACI Italia. Nel 2021 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si sa poco circa la sua vita privata: secondo le informazioni disponibili sul web, Geronimo è sposato con Patrizia Silini, con la quale ha avuto una figlia.

Chi è Lorenzo Cochis La Russa, secondogenito di Ignazio: cosa sappiamo di lui?

Lorenzo Cochis La Russa, 28 anni, è anche lui laureato in Giurisprudenza. A differenza del fratello, però, si è concentrato più sulla sua carriera politica. Nel 2022 è stato eletto nel parlamentino del Municipio 1, Consiglio di zona del centro di Milano. In una serie di recenti interviste, Lorenzo ha parlato del suo rapporto col padre: “Siamo d’accordo su tutto perché papà è anche lui un liberale. Ma il suo approccio a volte è ancora un po’ vecchio stile”. Ha deciso di occuparsi di politica per occuparsi più da vicino della comunità: “Mi è sempre piaciuto occuparmi delle persone e dei loro problemi e adesso posso farlo per la mia città”.

Chi è Leonardo Apache La Russa, figlio più giovane di Ignazio: cosa sappiamo di lui?

Terzo figlio del Presidente del Senato, Leonardo Apache La Russa ha 21 anni e sta provando a costruirsi una carriera ben diversa da quella dei suoi fratelli maggiori. Si sta infatti facendo spazio nel mondo della musica trap sotto lo pseudonimo di Larus. Ne aveva parlato lo stesso Ignazio La Russa in un’intervista del 2019: “Fa il rapper per hobby, non ho voluto che si chiamasse La Russa, e lui ha accorciato il nome. Nella canzone dice sono tutto fatto? Tranquilli, non è fatto, il concetto di fatto ha un significato diverso. Comunque, i padri sono sempre gli ultimi a saperlo, se lo acchiappo con la droga lo ammazzo”.

Nel 2023, Leonardo La Russa è stato coinvolto in una denuncia per violenza sessuale da parte di una ragazza, una sua compagna di scuola. Ora si trova Leonardo sotto inchiesta a Milano. “Abbiamo depositato denuncia perché per noi, sulla base delle dichiarazioni della mia assistita e dei riscontri che abbiamo raccolto con massive indagini difensive – dice l’avvocato della vittima Stefano Benvenuto – il rapporto non è stato consenziente”. La ragazza avrebbe riferito e denunciato che dopo aver bevuto qualche drink in discoteca, c’è il buoi più totoale. L’unico ricordo è di essersi svegliata nuda nel letto a casa del figlio di La Russa in stato di evidente choc.

Per l’avvocato Leonardo Bazzoni, legale di Leonardo, si è invece trattato di un rapporto consenziente: “È stata una scelta condivisa di trascorrere La serata insieme e di andare a casa di Leonardo La Russa”. Bazzoni ha affermato che la ricostruzione contenuta nella denuncia è “fumosa” e che “è pacifico che lei ha assunto sostanze prima di incontrare Leonardo”.