Bad Boys 4, cosa si sa della trama e del cast?

Il mondo del cinema sta mostrando tante nuove pellicole, tra estero e Italia. Tra i film attesi c’è Bad Boys 4, di cui si sa ancora poco, come conferma la “scarna” trama.

Attualmente si conoscono solo i due protagonisti.

Bad Boys 4, cosa aspettarsi dalla trama

Uno dei film più attesi nel prossimo anno è Bad Boys 4, il quarto capitolo della “serie” che narra le avventure dei due detective, ovvero Mike Lowrey e Marcus Burnett, interpretati da Will Smith e Martin Lawrence. Nel terzo film – uscito nel 2020 – Marcus aveva deciso di andare in pensione, per dedicarsi alla vita di casa e al suo nipotino. Mike, che non voleva accettare il fatto che stesse invecchiando, aveva invece proseguito con il suo lavoro. Improvvisamente però un evento scombussolò i loro piani, rimettendoli in pista.

La proiezione ha senza dubbio trovato il favore del “pubblico” ed è stata molto apprezzata. Visto il grande successo, ecco allora il quarto film, che uscirà verosimilmente nel 2024. Si tratta di uno dei film d’azione più visti e apprezzati negli ultimi anni. I due protagonisti hanno confermato, attraverso i social e durante Cinemacon, che le riprese stanno andanto bene e tutto procede per il meglio. Arriva però anche una notizia inattesa. Stando a quanto trapelato, sembra che una delle attrici dei primi tre film potrebbe mancare. Si tratta di Theresa Randle, la quale vestiva i panni di Marcu Burnett. Al suo posto si parla di Tasha Smith. Non è stata comunicata la decisione ufficiale, né le motivazioni di questo possibile cambio. Probabilmente l’attrice ha già altri lavori che le stanno togliendo tempo.

La pellicola sarà diretta (come per il terzo film) da Adil El Arbi e Bilall Fallah e prodotta da Columbia Pictures, Jerry Bruckheimer Films e Sony Pictures Entertainment. Mancano moltissime informazioni, come la trama, gli altri attori, il trailer, l’eventuale data di uscita e il titolo definitivo.

