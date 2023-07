Marika Cattare, chi è l’ex compagna di Ignazio La Russa: cosa sappiamo di lei?

Chi è Marika Cattare, ex compagna di Ignazio La Russa. Scopriamo qualche informazione in più sulla madre del primo figlio del politico, Geronimo La Russa. Cosa sappiamo di lei?

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha tre figli, due dei quali, Lorenzo e Leonardo, sono nati dal suo matrimonio con la sua attuale moglie, Laura De Cicco. In passato, tuttavia, il politico è stato legato ad un’altra donna, Marika Cattare, madre del suo figlio più grande, Geronimo La Russa. Le informazioni sul conto della donna sono veramente poche, non si sa molto né sulla sua vita privata né sulla sua formazione o carriera. In una recente intervista, La Russa ha confessato che è stata proprio Marika ad aver ispirato la scelta dei nomi dei suoi figli, tutti tratti dalla storia degli indiani d’America. I due, infatti, condividevano una grande passione per la cultura di quel popolo: “Nel caso di Geronimo, peraltro, ci fu lo zampino della madre, che era una vera appassionata della storia degli indiani. Quando ero vicepresidente della Camera ricevemmo una delegazione di capi Apache. Furono tutti sorpresi quando cominciai a sciorinare la storia del loro popolo e raccontai dei nomi dei miei figli”.

Vita privata, chi è il figlio Geronimo La Russa?

Marika Cattare è la madre del primogenito di Ignazio La Russa, Geronimo, nato a Milano il 2 aprile 1980. Oggi ha 43 anni e, come da tradizione familiare, si è costruito una carriera nel mondo giuridico. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita alla LUIC nel 2004, si fa le ossa nello Studio Legale Libonati-Jaerger. Nel 2007 si iscrive all’Ordine degli Avvocati di Milano, mentre nel 2019 diventa avvocato cassazionista. Dal 2008 Geronimo gestisce lo studio di famiglia a Milano, lo Studio Legale La Russa. È stato Consigliere a Milano ed è attualmente il Presidente di ACI Italia. Nel 2021 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si sa poco circa la sua vita privata: secondo le informazioni disponibili sul web, Geronimo è sposato con Patrizia Silini, con la quale ha avuto una figlia.