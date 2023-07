Laura De Cicco, chi è la moglie di Ignazio La Russa: vita privata, carriera, figli

Chi è Laura De Cicco, moglie di Ignazio La Russa. Scopriamo qualche informazione in più sulla consorte dell’attuale Presidente del Senato. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Laura De Cicco, moglie di Ignazio La Russa: vita privata e carriera

Laura De Cicco è nota al pubblico in quanto moglie e compagna di vita di Ignazio La Russa, Presidente del Senato e membro di spicco di Fratelli d’Italia. Le informazioni sul suo conto sono molto limitate, il politico preferisce mantenere un minimo di riservatezza per quanto riguarda i suoi familiari lontani dal mondo della politica. Laura è la madre di due dei tre figli di La Russa, il 28enne Lorenzo Coches e il 21enne Leonardo Apache. Il primogenito del politico, Geronimo, è invece nato da una relazione con Marika Cattare.

In una serie di recenti interviste, Laura De Cicco ha svelato qualche dettaglio sul rapporto con suo marito. La donna ha confessato a Chi che Ignazio La Russa tende ad essere un po’ geloso di lei: “Io non sono molto gelosa però sulla sua fedeltà non metterei la mano sul fuoco. Invece Ignazio da bravo siculo è abbastanza geloso. Mi telefona spesso per sapere dove sono e cosa sto facendo. Ora che è più preso, però ha dovuto limitare le chiamate, e un po’ mi dispiace”.

Vita privata, il rapporto con i figli

Laura De Cicco ha spesso parlato anche dei suoi figli, in particolare del più giovane, Leonardo, che si sta costruendo una carriera nella musica trap con il nome d’arte di Larus. Non sembra gradire molto i testi cantati dal figlio, a sua detta troppo sconvenienti: “I suoi sono testi forti, volgari e senza senso. Non mi piacciono per niente, ma visto che non fa niente di sconveniente e il rap lo diverte, proibirgli di farlo sarebbe sbagliato“. La Russa si era detto tollerante verso la passione musicale del figlio, ma ci ha tenuto a specificare che ogni riferimento all’utilizzo di droghe nelle sue canzoni è una semplice licenza artistica: “Se lo acchiappo con la droga lo ammazzo”. Anche Laura ha confermato questa versione: “Quella parola gli serviva soltanto per la rima. Noi siamo molto rigidi e lui lo sa bene. Non penso, o almeno lo spero, che se le faccia”.