Jonathan Kashanian è fidanzato? Vita privata dell’ex gieffino

Jonathan Kashanian, vita privata: l’ex gieffino è fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Jonathan Kashanian? Il vincitore del Grande Fratello 5 è ormai da anni un celebre personaggio televisivo, complici le sue frequenti ospitate televisive e le sue partecipazioni a programmi e reality televisivi. Le ultime informazioni circa la sua vita sentimentale risalgono proprio alla sua esperienza sull’Isola dei Famosi, quando l’ex gieffino entrò in confidenza con Bianca Atzei. In quest’occasione furono in molti a speculare su una possibile storia d’amore tra i due, che non trovò mai conferma. Jonathan si limitò a dichiarare: “Mi è capitato di lavorare, di provare qualcosa che non pensavo di poter provare con una persona con cui ho lavorato”.

Ad oggi Bianca è diventata mamma con il suo compagno Stefano Corti. È quindi lecito pensare che, se mai c’è stata una storia tra i due, è finita da tempo. Per il momento si sa molto poco circa l’attuale situazione sentimentale di Jonathan Kashanian, che pare quindi sia ancora single. Su di lui ormai da tempo circolano voci sulla sua presunta omosessualità. L’ex gieffino non ha mai parlato apertamente di tali voci.

Le dichiarazioni dell’ex gieffino: “Ho avuto meno di 10 storie vere”

In una recente intervista a Detto Fatto, Jonathan Kashanian si è sbottonato un po’ raccontando alcuni dettagli sulla sua vita privata. “Quante donne ho avuto?” -risponde scherzoso a Bianca Guaccero– “Mi stai davvero facendo questa domanda in diretta su Rai 2? Inizio a sudare e mi devo togliere i vestiti”. Dopo un paio di battute, il vip ha parlato più apertamente dei suoi amori: “ok, ti dico la verità. Ho avuto meno di 10 storie vere, ma se includi i flirt con bacio ed estensione di bacio di più. La più importante di tutte le mie fidanzate? Con questa persona ci vedremo per il mio compleanno tra l’altro. Lei è una persona con cui volevamo sposarci ed avere dei figli. Ma come, non sai chi è?”.