Ilary Blasi, Tapiro d’oro ricevuto per le parole sui “normodotati”: problemi con Enrico Papi all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’oro da Striscia La Notizia per alcune gaffe fatte durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi. La conduttrice è stata raggiunta da Valerio Staffelli e intanto si vocifera di alcuni problemi con Enrico Papi.

Ilary Blasi, Tapiro d’oro ricevuto per le parole sui “normodotati”

Ilary Blasi ha ricevuto il suo personale ottavo Tapiro d’oro di Striscia La Notizia, consegnato da Valerie Staffelli. “A me i normodotati non piacciono”, aveva erroneamente commentato la conduttrice, che voleva invece riferirsi ai “normotipi”. “Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?“, ha ironizzato la showgirl rispondendo a Staffelli. Poi, una battuta sulla serratura delle casa all’Euro cambiata per non far entrare Totti: “Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta”. Infine, rispetto alla nuova relazione ufficializzata dalla stessa Blasi con una serie di foto su Instagram: “E con il nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller, in che lingua comunica?”. Blasi ammette senza grossi problemi di non sapere il tedesco e di parlare un inglese “maccheronico”.

Problemi con Enrico Papi all’Isola dei Famosi

Dopo la prima puntata dell’Isola dei Famosi si vocifera di problemi e discussioni tra la Blasi e Enrico Papi. Secondo Tv Blog ci sarebbero state delle incomprensioni tra i due durante la prima puntata della nuova edizione del reality show. “Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario”, si legge sul portale di tv.