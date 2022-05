Lancia una torta contro la Gioconda: chi è e perché l’ha fatto?

Lancia una torta contro la Gioconda: incredibile cosa sia successo nel muso di Louvre di Parigi. Un uomo si è reso protagonista di un gesto vandalico contro il dipinto di Leonardo Da Vinci.

Gesto vandalico contro la Gioconda al Louvre di Parigi, in Francia. L’uomo che si è reso protagonista nel lanciare una torta contro l’opera d’arte indossava una parrucca, sistemata non troppo bene sulla testa, e spingeva una sedia a rotelle sulla quale probabilmente era seduto prima di compiere il lancio.

Il folle gesto ha anche una spiegazione. L’uomo che ha lanciato la torta contro il dipinto, prima di essere espulso dalla sicurezza, ha gridato frasi riguardanti la “salvezza del pianeta”.

Sui social, ovviamente, sono diventate virali le foto del quadro di Leonardo da Vinci con il vetro che lo protegge imbrattato di bianco, probabilmente crema o panna, e di un addetto del Louvre che lo pulisce.

In un video postato si vede anche chi ha compito il gesto vandalico, un giovane che viene allontanato dagli inservienti del museo e che mentre viene accompagnato all’uscita continua a gridare parole riguardo la sua protesta in difesa del pianeta.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022