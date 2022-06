Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per l'estate 2022, la classifica segno per segno e il video integrale delle previsioni dell'astrologo.

Quali sono i segni più fortunati nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto? Con l’Oroscopo di Paolo Fox per l’Estate 2022, arriva la classifica segno per segno per i prossimi tre mesi.

Paolo Fox, l’estate segno per segno, VIDEO INTEGRALE

Nell’ultima puntata di questa stagione de I Fatti Vostri, Paolo Fox ha condiviso con il pubblico le sue previsioni dell’Oroscopo per l’estate. L’amato astrologo televisivo, pur dando ad ogni segno un voto, non ha voluto stilare una classifica, come spiega lui stesso: “L’estate deve essere nonostante per tutti!”. Per chi se lo fosse perso, ecco il video integrale della lettura estiva delle stelle di Fox.

Oroscopo Paolo Fox Estate 2022, la classifica segno per segno

Per chi invece non ha il tempo di guardare il video per intero, ecco la classifica segno per segno delle previsioni dell’Oroscopo per l’Estate 2022.

Riassumiamo in breve la lettura delle stelle di Paolo Fox e vediamo quali sono i segni più fortunati dei prossimi tre mesi.

L’estate dell’Ariete, voto 10

Grazie al supporto di Giove e Marte, i nati nell’Ariete possono aspettarsi un giugno particolarmente importante, dando inizio a un’estate molto promettente. È il momento perfetto per dare inizio a qualcosa di importante, soprattutto a livello sentimentale. Grande energia in amore soprattutto a Ferragosto, grazie all’influenza della Luna.

L’estate del Leone, voto 10

Un’estate molto sicura e positiva per i nati nel Leone, letteralmente in una botte di ferro. Se avrete voglia di darvi da fare, vi godrete un periodo di grandi successi e soddisfazioni. Il vostro lavoro estivo avrà i suoi frutti, e vi porterà fortuna durante i mesi autunnali.

L’estate del Sagittario, voto 10

Per i nati nel Sagittario parte una stagione all’insegna dell’amore. Avrete una carica e un fascino impareggiabili con il favore di Venere e Giove, con picco massimo a Ferragosto: approfittatene.

Unico neo i soldi: attenzione a non spendere troppo.

L’estate dei Gemelli, voto 9

Tanta passione ed energia per i nati nei Gemelli, coltivate dal sostegno di Venere. Attenzione però a puntare le persone giuste, che sappiano indicarvi la strada giusta. Ottime fortune anche al lavoro, l’estate sarà il periodo perfetto per rifiatare dopo mesi faticosi.

L’estate dell’Acquario, voto 9

Molti periodi favorevoli per i nati nell’Acquario, che potranno usare il periodo estivo per realizzare progetti a cui puntano da molto.

Con un ottima Venere tra fine giugno e inizio luglio, e il favore di Marte e Giove, sarete inarrestabili. Attenti solo alle questioni di cuore ad agosto, per le quali potranno esserci alcuni dubbi.

L’estate del Toro, voto 8.5

Un’estate non perfetta, ma molto interessante per i nati nel Toro. L’influenza di Venere vi darà molta forza in amore, sfruttate il periodo fino al 23 giugno. Siete sicuri anche in ambito relazionale e lavorativo, dove ci sarà tuttavia bisogno di attenzione.

Fatevi valere per proteggere quanto già avete.

L’estate della Vergine, voto 8

Un cielo positivo in arrivo, soprattutto verso la fine dell’estate e a settembre per i nati nella Vergine. L’amore si farà aspettare, con incontri forse un po’ in ritardo. Non stressatevi troppo a Giugno e Luglio, mesi da passare in completo relax. Usate agosto per preparare i progetti di settembre.

L’estate dei Pesci, voto 8

I nati nei Pesci potranno godere dell’effetto positivo di Venere dal 18 luglio all’11 agosto.

Si preannunciano ottime prospettive lavorative e l’opportunità di dare inizio a nuovi progetti nel prossimo autunno. Grande fortuna in amore soprattutto a luglio.

L’estate dello Scorpione, voto 7.5

Il periodo estivo migliore per i nati nello Scorpione cadrà ad inizio agosto. Durante il resto dell’estate, Marte vi creerà qualche problema. Avrete qualche fastidio in più del dovuto, ma state già correndo ai ripari e riuscirete a risolverlo, a patto che ritroviate la vostra tranquillità.

L’estate del Cancro, voto 7

Il contrasto con Giove e Marte porterà molta stanchezza per i nati nel Cancro. Tanti fastidi e rallentamenti, uno dopo l’altro, contribuiranno all’aumento del vostro nervosismo. Concentratevi nel ritrovare il vostro equilibrio. A partire da metà luglio all’11 agosto, c’è un po’ di sollievo in amore, con l’aiuto di Venere.

L’estate della Bilancia, voto 7

L’opposizione di Giove e Marte blocca i propositi dei nati nella Bilancia. Concentratevi nell’ambito familiare, dove dovrete risolvere più problemi del previsto. Non lasciatevi sopraffare dall’ansia, e sfruttate al meglio quello che sarà il vostro miglior periodo estivo, da fine giugno a metà luglio.

L’estate del Capricorno, voto 7

I nati nel Capricorno, da buoni perfezionisti, avranno ancora alcune cose da perfezionare e mettere a posto. Avrete bisogno di molta energia per raggiungere i vostri obiettivi. Tante scelte difficili da compiere sul lavoro e anche in amore, ambito in cui a luglio subirete l’influenza negativa di Venere in opposizione.