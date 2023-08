Mancini si è dimesso, non è più CT dell’Italia: cosa è successo?

Roberto Mancini si è dimesso, addio improvviso del CT dell’Italia: che cosa è successo? Fulmine a ciel sereno per la Nazionale, che perde il tecnico a poco meno di un mese da un doppio impegno per le qualificazioni ad Euro 2024.

Traballa la Nazionale italiana, Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni: l’allenatore di Jesi non sarà più il commissario tecnico dell’Italia. La conferma arriva dalla stessa FIGC, con un comunicato stringato: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata.”. Una scelta improvvisa che crea molti grattacapi alla Federazione italiana che si ritrova ora la panchina vuota a poche settimane da due partite importantissime: le gare contro Macedonia e Ucraina in programma il 9 e il 12 settembre per le qualificazioni ad Euro 2024.

Dopo l’emozionante vittoria degli Europei nel 2021, la Nazionale di Mancini si era dimostrata traballante. Da un lato ha ottenuto ottimi risultati in Nations League, ottenendo due terzi posti nelle edizioni 2020/21 e 2022/23. Dall’altro la sua Italia ha incassato un’amara eliminazione alle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022, con gli azzurri costretti a guardare da casa la competizione per la seconda edizione consecutiva. Nonostante gli alti e bassi la Federazione sembrava comunque riporre fiducia nel Mancio, al punto di nominarlo di recente responsabile della nazionale Under 21 e Under 20.

Le voci dietro le dimissioni, cosa è successo davvero?

Sono già tante le voci di corridoio in circolo sul web riguardo il vero motivo dietro le dimissioni di Roberto Mancini. Una delle più pressanti vede il tecnico tentato da un’allettante offerta milionaria dall’Arabia Saudita. Secondo altre indiscrezioni il divorzio improvviso sarebbe stato causato da frizioni interne non meglio specificate. Scende più nel dettaglio il direttore di SportItalia Michele Criscitiello, secondo il quale Mancini e il suo secondo Alberico Evani non avrebbero gradito l’intenzione del presidente Gabriele Gravina di inserire Leonardo Bonucci nello staff: “Primi rumors sulla rottura: Mancini ed Evani non avrebbero gradito la forzatura di Gravina di inserire Bonucci nello staff. L’ingresso di Bonucci in azzurro avrebbe risolto anche un problema alla Juve. Da capire se Mancini abbia anche proposte arabe sullo sfondo”.