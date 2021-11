Chi è Carolina Crescentini: età, carriera, film, vita privata e marito

Carolina Crescentini è una famose attrice di cinema e tv, nata a Roma il 18 aprile 1980 da una famiglia di commercialisti. La sua carriera cinematografica è già ricca di molte partecipazioni a cast importanti e ha avuto già modo di girare lungometraggi di successo.

Carolina Crescentini: esordi e carriera

Carolina Crescentini, quarant’anni già compiuti, ha fin da giovane cercato con grande determinazione di entrare con due piedi nel modo della tv e del cinema. Dopo aver frequentato diversi laboratori teatrali e la scuola di recitazione Teatro Azione, si è diplomata nel 2006 al Centro sperimentale di cinematografia. I suoi primi passi in tv li muove partecipando a cast di mini-serie e fiction quali ad esempio Carabinieri – Sotto Copertura del 2005 (in onda su Canale 5), Boris, Mai Per Amore, Lampedusa – Dall’orizzonte in poi.

I film più famosi

L’attrice romana, partendo da miniserie e fiction, è poi riuscita a farsi notare anche per pellicole più “pesanti”. Qualche esempio? Notte Prima degli esami – Oggi di Fausto Brizzi, ma anche Parlami d’Amore di Silvio Muccino e Mine Vaganti di Frezan Özpetek dove ha avuto modo di recitare con Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Lunetta Savino e Alessandro Preziosi. Nel 2018 ha recitato in A casa tutti bene di Gabriele Muccino.

Carolina Crescentini in “Mare Fuori 2”

Dopo il successo de I bastardi di Pizzofalcone l’attrice ha terminato la sua recitazione in Mare Fuori – 2 dove interpreta il personaggio di Paola Vinci (direttrice del carcere). In questo suo ruolo, ha spiegato Carolina, il suo personaggio ha il compito di “aiutare i ragazzi a comprendere la responsabilità delle loro azioni, e compiere un percorso di elaborazione, e indirizzarli verso il cambiamento”. Il messaggio che si vuole dare, in particolare, è che “le carceri sono luoghi di trasformazione” perchè “c’è sempre tempo per provarci”.

Vita privata e marito

L’attrice romana è sposata con il cantautore Francesco Motta dal 2019. Prima di lui, Carolina è stata compagna di Davide D’Onofrio (dj romano) e per un periodo aveva avuto un flirt con il regista Marco Slalom. Per ora non ha figli. Ha una pagina instagram seguita da oltre 150 mila followers.