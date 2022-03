John Travolta: film, moglie, figli e capelli della star di Grease

John Travolta è un attore che è stato protagonista di Grease, uno dei musical più famosi della storia del cinema uscito nelle sale nel 1978.

Chi è John Travolta: biografia

John Travolta, nato il 18 febbraio 1954, è un attore che ha attraversato tantissimi generi cinematografici. Originario del New Jersey e ultimo di sei figli, ha una famiglia che ha origini italiane. Il padre infatti, Salvatore Travolta detto “Sam”, era originario di Godrano, comune in provincia di Palermo mentre la madre Helen Cecilia Burke (docente di inglese e arte drammatica) era di origini irlandesi.

Grazie alla mamma, che era stata attrice e cantante con il gruppo musicale The Sunshine Sisters, i figli Travolta entrarono in contatto con la musica e il mondo dello spettacolo, John, educato in una famiglia cattolica, venne incoraggiato fin da giovanissimo a fare recite e musiche di quartiere tanto da essere scelto poco più che maggiorenne come protagonista del musical Grease.

Film

A lanciare John Travolta verso una fiorente carriera fu senza dubbio il musical Grease, uscito nelle sale cinematografiche nel 1978.

In quest’occasione venne contattato da Randal Kleiser, regista del musical, per interpretare il ruolo di Danny Zuko e da protagonista recita insieme a Olivia Newton-John. La pellicola, ambientata negli Stati Uniti degli anni cinquanta, fu un grandissimo successo di pubblico tanto che ottenne cinque candidature ai Golden Globe nel 1979 e la colonna sonora vende oltre 25 milioni di copie nel mondo.

L’attore americano ha poi ottenuto una fama importante grazie anche ad altre pellicole come “La febbre del sabato sera” , “American Crime Story”. “Senti chi parla”, Moment by Moment, The Boy in the Plastic Bubble. Moglie e figli

John Travolta sul set del film The Boy in The Plastic Bubble (1976) conosce Diana Hyland, attrice, con la quale rimase legato con una storia d’amore fino al 1977. La donna infatti morì per un cancro al seno facendo sprofondare l’attore in un momento di grande difficoltà e tristezza.

Negli anni ’90 l’attore si sposa con Kelly Preston, conosciuta durante il girato del film Gli esperti americani.

Dal matrimonio nascono tre figli: Jett (1992-2009), Ella Bleu (2000) e Benjamin (2010).

Anche la seconda donna della sua vita, Kelly Preston, morì a sua volta per un cancro al seno il 12 luglio 2020. In una nota, John dopo questa tragedia ha dato la notizia tramite una nota da lui diffusa. “Con la morte nel cuore vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno.

Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tante persone. La mia famiglia ed io saremo per sempre grati ai suoi dottori e infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che l’hanno aiutata, così come i suoi molti amici e le persone care che sono state al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po’.

Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venire. Tutto il mio amore, JT”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Travolta (@johntravolta)

La morte del figlio Jett

L’attore John Travolta, oltre a quello della moglie, ha subito anche il grande dolore della morte di un figlio.

Il 2 gennaio 2009, infatti, il figlio sedicenne Jett morì alle Bahamas durante una vacanza con la famiglia (i motivi del suo malore non sono ancora ben noti). La famiglia ha poi dichiarato che Jett soffriva della sindrome di Kawasaki, una malattia che provoca l’infiammazione dei vasi sanguigni nei bambini e che, in forma grave, può causare seri problemi al cuore. Successivamente, però, si è poi diffusa la voce che il figlio Jett fosse autistico e che la famiglia faceva fatica ad ammetterlo.

I capelli di John

A incuriosire moltissimo il personaggio di John è il fatto che da giovane (all’epoca di Grease, per esempio) aveva moltissimi capelli mentre ad oggi è quasi del tutto calvo. L’attore attualmente ha 68 anni.

Qui di seguito una foto di John Travolta ieri e oggi.

Curiosità