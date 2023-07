Pinguini Tattici Nucleari a Bari: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Pinguini Tattici Nucleari a Bari si esibiscono in concerto nella serata del 27 luglio in occasione del loro tour 2023.

Pinguini Tattici Nucleari a Bari: tappa pugliese per la band nella serata di giovedì 27 luglio 2023 in occasione del tour che il gruppo sta portando in giro per l’Italia. I biglietti sono ancora disponibili, anche per le prossime tappe. Ecco tutte le informazioni per la tappa pugliese.

Pinguini Tattici Nucleari a Bari: scaletta delle canzoni

I Pinguini Tattici Nucleari si esibiscono allo stadio San Nicola di Bari nella serata di giovedì 27 luglio 2023. La band è in giro in occasione del loro tour 2023 e fa tappa in terra pugliese. Ecco la scaletta delle canzoni che il gruppo porta sul palco:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, il tour del gruppo continua in giro per l’Italia nelle prossime settimane e mesi. Ecco le prossime tappe e date:

30.07.2023 – Messina Stadio San Filippo

13.08.2023 – Olbia Red Valley Festival