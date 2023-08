Forum, Edoardo Donnamaria non confermato: “Spazio a nuovi bilancieri”

Edoardo Donnamaria non confermato a Forum, l'ex gieffino non ci sarà nella nuova edizione: "Spazio a nuovi bilancieri".

Forum, Edoardo Donnamaria non confermato dopo il GF. Lo speaker non sarà più uno dei volti del tribunale televisivo più seguito d’Italia. Ne è sicuro l’influencer Amedeo Venza: “Spazio a nuovi bilancieri”.

Forum, via Edoardo Donnamaria: non confermato l’ex gieffino

Il tribunale di Forum è pronto a tornare in tv a settembre per la sua 39esima stagione sul piccolo schermo. Alle redini del programma ci sarà sempre Barbara Palombelli, con al suo fianco Paolo Ciavarro. La nuova edizione dello show sarà però caratterizzata da una grande assenza, quella di Edoardo Donnamaria. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, diventato famoso proprio grazie a Forum, non è stato riconfermato per la stagione 2023/24. La notizia arriva da Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip del web, che ne ha parlato sul suo profilo Instagram: “Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria aprendo così le porte ad altri aspiranti bilancieri“. Questa esclusione potrebbe essere figlia della crociata anti-trash portata avanti da Pier Silvio Berlusconi, causata anche dagli atteggiamenti aggressivi di Donnamaria nella casa del Grande Fratello.

Cosa farà ora l’ex concorrente del GF: gli esordi nel mondo della musica

Da parte sua Edoardo Donnamaria non sembra essere troppo turbato da questa “bocciatura”. L’ex gieffino sta infatti sfruttando la fama ottenuta con la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia per lanciare la sua carriera musicale. Lo scorso 21 luglio Donnamaria, in arte Drojette ha pubblicato il suo ultimo singolo, Piccolo sole, ispirato alla sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi. Ha già molti brani nel suo repertorio, tra cui 17, Soldati senza armi, Il cielo stanotte e Che palle.