Perché Barbara Palombelli non conduce "Stasera Italia"? Per quattro serate, il talk show di Rete 4 sarà presentato da Stefania Cavallaro.

Perché Barbara Palombelli non conduce Stasera Italia? Al suo posto, fino al 23 maggio, ci sarà Stefania Cavallaro. Come mai? Che cosa è successo? Scopriamo le motivazioni dietro la sostituzione della giornalista.

Perché Barbara Palombelli non conduce Stasera Italia: al suo posto Stefania Cavallaro

Stasera Italia cambia presentatrice, almeno momentaneamente. Fino al 24 maggio, Barbara Palombelli non presenterà il talk show politico di Rete 4. Al suo posto, dietro al banco, ci sarà la giornalista Stefania Cavallaro. “Bentornati a Stasera Italia.” -si è presentata la Cavallaro, all’inizio della puntata del 17 maggio- “Una casa per me nuova ma comunque di famiglia, della famiglia di Rete 4.

Prometto di prendermene cura, lo dico a Barbara Palombelli che sarà assente per qualche giorno ma tornerà lunedì“. Stefania Cavallaro è una giornalista televisiva molto nota. Dopo i suoi esordi in alcune tv locali, è passata a Studio Aperto, diventandone la conduttrice dal 2010 al 2019. Da tre anni conduce invece l’edizione di mezzogiorno del TG4.

Palombelli: “Assente solo per quattro serate. Ho degli impegni, torno lunedì”

Ma a cosa è dovuta questa improvvisa sostituzione? A quanto sembra la conduttrice di Forum è assente per motivi personali non meglio specificati.

La stessa Palombelli aveva annunciato la sua assenza il giorno prima: “Ho un annuncio da fare: per quattro serate troverete qui al mio posto Stefania Cavallaro. Io ho degli impegni e tornerò lunedì prossimo“. Saranno quindi quattro le puntate di assenza per la giornalista romana. Dal 23 maggio guiderà nuovamente il programma fino all’estate, quando comincerà il suo periodo di ferie. Per rivederla in tv bisognerà aspettare settembre, con l’inizio della stagione televisiva 2022/23.