Pasqua 2022, quando cade? Data e vacanze scolastiche

Pasqua 2022, data e vacanze: che giorno cade la Pasqua? E quali sono i giorni di riposo per poter programmare giorni di vacanza primaverili?

Quando cade Pasqua 2022? Come organizzare un weekend di primavera e sulla base di quali giorni? Pasqua 2022: data e vacanze.

Pasqua 2022, quando cade?

Quest’anno Pasqua 2022 cade domenica 17 aprile 2022. Ciò significa che il weekend Pasquale, che comprende anche il lunedì dell’angelo (o lunedì dopo Pasqua), è il 16 aprile – 17 aprile – 18 aprile.

Qui il calendario di tutti i ponti dell’anno 2022.

Pasqua 2022, data e vacanze scolastiche

Le vacanze pasquali per le scuole, dunque, cadranno ad aprile e gli studenti avranno modo di riposare per circa 5 giorni. Ecco quali sono i giorni di riposo sulla base del calendario stabilito regione per regione.