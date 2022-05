Flavio Briatore, ex moglie ed ex fidanzate: chi sono? Foto al GP di Monaco

Flavio Briatore, ex moglie ed ex fidanzate: un post dell'imprenditore sui social che è diventato virale in poco tempo.

Flavio Briatore, ex moglie ed ex fidanzate: la foto condivisa con tre sue ex fiamme su Instagram è diventata virale in pochissimo tempo. Tante le reazioni e i commenti.

Flavio Briatore, ex moglie ed ex fidanzate: chi sono?

Flavio Briatore ha condiviso una foto sul suo account di Instagram con le sue tre storiche ex fidanzate che sono Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell. Tutti abbracciati, felici e sorridenti con cappellino d’ordinanza nei paddock del Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo.

Nell’estate del 2006 Elisabetta Gregoraci balza agli onori della cronaca italiana e internazionale per la relazione con Flavio Briatore, molto più grande di lei, che era il direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore ed Elisabetta si sposano il 14 giugno 2008 e il 18 marzo 2010 nasce i l loro figlio Nathan Falco Briatore . Metteranno fine al loro matrimonio il 23 dicembre 2017 con una separazione consensuale.

Heidi Klum è una top model tedesca e dalla relazione fugace con Briatore il 4 maggio 2004 nacque una bellissima bambina. La loro relazione fu piuttosto breve, ma molto intensa e dopo nemmeno due anni si lasciarono.

è una top model tedesca e dalla relazione fugace con Briatore il 4 maggio 2004 nacque una bellissima bambina. Naomi Campbell è forse una delle più famose modelle al mondo. Ha avuto anche lei una relazione di circa tre anni con Briatore finita però in tribunale. L’imprenditore a proposito della relazione con la top model aveva dichiarato: “Una donna difficile non per il carattere. Ha una popolarità smisurata, starle vicino era pesante, ma non voleva una famiglia, quello che per lei contava era la carriera”.

Foto al GP di Monaco

Sui social, la foto condivisa è davvero diventata molto virale, soprattutto per le reazioni ed i commenti. Qualcuno ha scritto “Solo lui” sottolineando la fortuna di Briatore di essere stato con tre bellissime ragazze.