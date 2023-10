Flavia Vento e l’apparizione della Madonna in un parco di Roma: “Mi ha detto che…”

Flavia Vento ha visto la Madonna: la showgirl si è resa protagonista di una curiosa vicenda che lei stessa ha raccontato sui suoi canali social, ricevendo tanti commenti ironici sotto al suo post pubblicato nelle scorse ore.

Flavia Vento e l’apparizione della Madonna in un parco di Roma

Flavia Vento ha fatto una rivelazione clamorosa: le è apparsa la Madonna. L’episodio si sarebbe verificato davanti la sorgente al golf parco di Roma. La showgirl ha dato la notizia le direttamente sui suoi canali socia. Ovviamente tanti sono stati i commenti ironici nei suoi confronti dopo la rivelazione. ”Flaviè, ma gli gnocchi si so’ moltiplicati? Se no’ non vale”, chiede un utente. “Anche a me la Madonna mi ha dato appuntamento in un campo da golf, ma mi ha dato buca”, scrive un altro.

La testimonianza

Su X arriva la testimonianza e il racconto della Vento: “La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma. Era vestita di azzurro e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno di preghiere e che a breve Gesù tornerà”.

