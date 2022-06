Festa della Repubblica 2022, programma e parata: dove vedere ed orari in televisione

Festa della Repubblica 2022, ecco gli eventi e i festeggiamenti in diretta televisiva nella Capitale alla presenza di Sergio Mattarella.

Festa della Repubblica 2022: il 2 giugno è un giorno da ricordare ed onorare. Ecco come seguire gli eventi in diretta da Roma, in particolare la consueta e famosa parata.

Festa della Repubblica 2022, programma

La Festa della Repubblica si festeggia il 2 giugno. Roma e gli italiani sono pronti a festeggiare questa giornata. Nella mattinata, alle 9,15, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, rende omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore.

I festeggiamenti sono iniziati già nel pomeriggio del 1 giugno quando il Presidente Mattarella ha accolto i Capi Missione accreditati in Italia ad un concerto eseguito al Quirinale dall’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia diretta dal Maestro Myung Whun Chung.

Inoltre, in serata si continuerà con i festeggiamenti e alle 20.30 andrà in onda l’esibizione di Gianni Morandi con il ‘canto degli italiani’ dall’Arena di Verona.

La parata: dove ed orari in televisione

La consueta e famosa parata si terrà ai Fori Imperiali di Roma, sempre alla presenza del presidente Mattarella. L’evento può essere seguito in tv e in diretta su Rai 1 a partire dalle 9.45, a cura del Tg1 (09:45) e con finestre di collegamento nei programmi Storie Italiane (11:30), È sempre mezzogiorno (11:55), Oggi è un altro giorno (14:00) e La vita in diretta (17:05).

LEGGI ANCHE: Musei aperti il 2 giugno 2022 a Milano, Roma e Napoli