Musei aperti il 2 giugno 2022 a Milano, Roma e Napoli

Musei aperti il 2 giugno 2022: diverse luoghi da visitare e da vedere in molte città italiane. In alcune, ci sarà la possibilità di usufruire di ingressi liberi e gratuiti.

Musei aperti il 2 giugno 2022

La Festa della Repubblica Italiana è la giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma.

Per l’occasione e per il giorno di festa tante città hanno deciso di aprire musei e in molti casi l’ingresso sarà anche gratuito. Ad esempio, il Fai ha deciso di aprire i suoi beni rinunciando al biglietto d’ingresso e affidandosi alla generosità dei visitatori. Un’occasione per celebrare tutti insieme, dopo la lunga chiusura, anche la forza dell’Italia che inizia a guardare al domani. (Visite solo su prenotazione su www.ibenidelfai.it).

Cosa vedere a Milano, Roma e Napoli