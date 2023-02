Fedez e Chiara Ferragni in crisi dopo Sanremo 2023? Cosa è successo

Fedez e Chiara Ferragni in crisi dopo il Festival di Sanremo 2023: cosa è successo ai Ferragnez? Tante voci di corridoio vedono la coppia ai ferri corti dopo l’improvviso bacio di Rosa Chemical nell’ultima serata della kermesse.

Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi dopo Sanremo 2023?

C’è ancora aria di bufera in casa Ferragnez dopo il Festival di Sanremo 2023. Secondo pressanti voci di corridoio gli eventi della finale della kermesse hanno mandato in crisi il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni. La nota influencer e conduttrice del Festival non avrebbe affatto apprezzato il siparietto spontaneo con Rosa Chemical, che ha trascinato il rapper sul palco per poi dargli un appassionato bacio sulla bocca. In alcune riprese dietro le quinte la coppia è infatti vista discutere con foga dopo l’episodio. Per il momento nessuno dei due ha ancora parlato apertamente di quanto successo, se si esclude un commento ironico della Ferragni, che ha annunciato di avere un “bonus limone” da usare in futuro.

Il silenzio di Fedez sui social e il ritorno: “Che l’amore trionfi sempre e comunque”

Non ha aiutato a tranquillizzare i fan il silenzio social di Fedez negli ultimi due giorni. Dopo un periodo di grande attività durante Sanremo, il rapper è sparito nel nulla per due giorni, creando un clima fertile per teorie e dicerie varie. L’artista è poi tornato alla carica con una serie di foto in cui ironizza anche lui su quanto accaduto, scambiandoci baci con altri degli artisti in gara, tra cui il vincitore Marco Mengoni e Ariete: “Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque“.