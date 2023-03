Belen torna a Le Iene e spiega il motivo della sua assenza: foto hot pubblicata sui social dai camerini

Belen è ritornata a condurre il programma de Le Iene dopo l’assenza della settimana scorsa. La showgirl argentina ha spiegato durante l’ultima puntata il motivo della sua assenza. Mentre dai camerini pubblicava una foto piccante.

Belen torna a Le Iene e spiega il motivo della sua assenza

Nella puntata de Le Iene della settimana scorsa, aveva fatto rumore l’assenza di Belen Rodriguez come conduttrice. La showgirl argentina fu sostituita poi dall’attore Claudio Santamaria. Tuttavia, nella puntata del 21 marzo, Belen è tornata al suo posto e ha spiegato lei stessa il motivo della sua assenza.

“Benvenuti a una nuova puntata de Le Iene. Allora parliamo un attimo, la settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene. Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento, adesso comunque sto benissimo. Però ammetto di aver avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me. Adesso però posso ripartire con tutti i miei colleghi e stasera anche con Francesca Michielin e Fiorella Mannoia”.

Foto hot pubblicata sui social dai camerini

Intanto, sui social è impazzita una delle foto hot pubblicata dalla showgirl sulle storie di Instagram. La condivisione dello scatto quasi fuori di seno è arrivata dai camerini Mediaset del programma de Le Iene. Lo scatto è diventato subito virale e ovviamente apprezzato da tutti.