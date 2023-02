Chiara Ferragni, il cachet di Sanremo e la risposta di Wanda Nara al monologo dell’influencer

Chiara Ferragni riceve una bella cifra per sole due serata al Festival di Sanremo 2023. Tuttavia, l’influencer ha dichiarato di donare tutto il ricavato in beneficenza. Intanto, le sue parole nel monologo della prima serata hanno colpito la showgirl argentina Wanda Nara.

Chiara Ferragni, il cachet a Sanremo in beneficenza

Chiara Ferragni è stata una delle protagoniste sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il cachet dell’influencer per le due serate al festival ammonta a centomila euro.

Per l’occasione, l’imprenditrice italiana ha deciso di donare l’assegno direttamente in beneficenza, scegliendo D.i.Re, ovvero “Donne in rete contro la violenza”, una rete nazionale antiviolenza. Un personale contributo ad una causa molto importante e all’ordine del giorno. Lei stessa lo ha annunciato durante un’intervista, nella quale indossava una maglietta di colore nero con una scritta rosa, che andava ad evidenziare il messaggio: “Girls Supporting Girls“.

“Con più di 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia, D.i.Re riesce ad aiutare circa 20.000 donne ogni anno e per me era molto importante dare un aiuto concreto. – ha spiegato la Ferragni – Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni”.

La risposta di Wanda Nara al monologo dell’influencer

Wanda Nara ha commentato le parole della Ferragni nel suo intervento, pubblicando una Instagram story con uno stralcio del monologo dell’influencer a Sanremo 2023: “Quante volte la società fa sentire in colpa le donne perché stanno lontane dai figli? E quante volte accade con gli uomini? Mai“. Alcuni hanno visto in questa storia, una stoccata e un messaggio mandati a Icardi.

