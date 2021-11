Chi è Marco Bacini, futuro marito di Federica Panicucci

Marco Bacini è un imprenditore milanese nel campo dello spettacolo e della moda. Spesso è apparso nelle pagine di cronaca rosa perché è il compagno di Federica Panicucci, conduttrice televisiva con cui si sposerà a breve. Ecco chi è Marco Bacini.

Chi è Marco Bacini

Marco Bacini è un imprenditore di Milano del 1976 che ha fatto carriera nel campo dello spettacolo e della moda. In particolare, l’uomo è proprietario dell’azienda MB Management, che è attiva in diversi campi: dalla comunicazione all’abbigliamento. Bacini è titolare inoltre del marchio di moda Rude is cool e insieme a Federica Panicucci ha lanciato il brand di t-shirt Let’s Bubble. Avendo riscosso fortuna, l’uomo ha acquisito diversi negozi in tutto il mondo e ha collaborato anche con la fashion blogger di fama mondiale Chiara Ferragni.

La vita privata dell’imprenditore di Milano

L’imprenditore dal 2016 è legato sentimentalmente alla conduttrice Mediaset Federica Panicucci. I due si sono incontrati poco dopo il divorzio della presentatrice da Mario Fargetta. La coppia, dopo vent’anni insieme, aveva deciso di lasciarsi. In tale clima di dolore, la regina di Mattino Cinque aveva cercato di andare avanti dedicandosi a capofitto al lavoro.

Così, in occasione del lancio del marchio di t-shir Let’s Bubble è avvenuto l’incontro che ha cambiato la vita a Federica Panicucci e a Marco Bacini. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere – ha spiegato qualche tempo fa la conduttrice -. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”.

Marco Bacini, al contrario della compagna, non ha figli. Tuttavia, va molto d’accordo con quelli di lei: Sofia e Mattia. Intanto, il rapporto fra la conduttrice e l’imprenditore va talmente bene che la coppia ha deciso di coronare l’amore con le nozze. E già trapelano i primi dettagli sul matrimonio, che avverrà nel 2022. Federica Panicucci li ha raccontati al settimanale Chi: “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”.

Marco Bacini ha delle amicizie Vip?

Marco Bacini e Federica Panicucci amano la vita mondana e non si sottraggono ai flash dei fotografi. Li si incontra spesso insieme a fare shopping, o sui red carpet. La coppia inoltre è molto amica di Michelle Hunziker e del marito Tomaso Trussardi. Inoltre, l’imprenditore può vantare molte amicizie tra vip e personaggi della politica e dell’imprenditoria. Tra questi, Silvio Berlusconi, Roberto Cavalli e Andrea Bocelli.

Quante auto possiede Marco Bacini?

Dagli scatti pubblicati sui social, sembra che una delle passioni di Marco Bacini siano le auto. Negli scatti, l’imprenditore è immortalato ogni volta con un’auto diversa. Si contano: una Lotus Evora 400, una Bentley Bentayga, una Ferrari California, una Lamborghini Huracan, una Lotus Exige e una Ferrari 430.