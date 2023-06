I Migliori Anni dell’Estate, puntata del 3 giugno: cantanti e ospiti dello spin off del programma di Carlo Conti

I Migliori Anni dell’Estate arriva con la terza puntata su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Ancora tanta musica ed ospiti per quello che è lo spin off del programma di Carlo Conti. Si tratta di un best of delle 6 puntate di questa nona edizione racchiuso in una sola serata.

I Migliori Anni dell’Estate, puntata del 27 maggio

“I Migliori Anni dell’Estate” è lo spin off del programma di Carlo Conti, che è andato in onda con la prima puntata sabato 20maggio. Mentre la terza serata arriva sabato 3 giugno alle 21.25 su Rai 1 e RaiPlay, dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Nelle due serate vengono portati sul piccolo schermo “i tormentoni musicali dell’Estate sono i protagonisti della serata, per un vero e proprio salto nel tempo ricordando brani che hanno accompagnato le vacanze degli italiani. Insomma, spazio a due ore e mezzo di grande spettacolo dal vivo per emozionarsi sulle note di canzoni evergreen che hanno fatto ballare e innamorare più e più generazioni”.

I cantanti e ospiti dello spin off del programma di Carlo Conti

L’ufficio stampa Rai ha pubblicato sia gli artisti sia gli ospiti che arricchiranno la terza puntata di sabato 3 giugno. “Una serata speciale dedicata ai momenti più entusiasmanti e divertenti dell’edizione 2023 della trasmissione. Un viaggio nella memoria per ricordare fatti, mode e oggetti degli ultimi 50 anni e per rivivere insieme le emozioni regalate dai grandi ospiti, italiani e internazionali, intervenuti nel corso delle puntate. Un best of delle 6 puntate di questa nona edizione racchiuso in una sola serata. Ci sarà Marco Masini con la sua “Hit Parade”, ovvero i suoi 10 più grandi successi. I Pooh, con un’altra classifica dei loro successi intramontabili tra cui “Dimmi di sì”, “Piccola Katy” e “Chi fermerà la musica”. Anche Ivana Spagna con un medley mozzafiato dei suoi brani più celebri: “Easy Lady”, “Il cerchio della vita” e “Call Me”. A far ballare il pubblico anche la top 10 de I Ricchi e Poveri permetterà loro di riproporre singoli immortali come “Voulez Vous Danser”, “Se m’innamoro”, “Mamma Maria” e “Sarà perché ti amo”. Tra gli ospiti internazionali che hanno fatto la storia della musica anche Patrick Hernandez con la super hit “Born to be alive”. Inoltre, verranno riproposti anche i migliori momenti con Nino Frassica e la rubrica My List. Insieme a Frassica anche Panariello e Claudio Cecchetto alla consolle con “People From Ibiza” e l’immancabile ballo del “Gioca jouer”.