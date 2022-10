Bonus trasporti, superato il milione di voucher. Come richiederlo?

Per quanto riguarda il bonus trasporti, è ancora possibile richiederlo anche nel mese di ottobre, e potrà essere corrisposto per un massimo di 60 euro alle persone che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

L’iniziativa continuerà fino a dicembre

La richiesta va inoltrata al sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Sarà possibile richiedere il beneficio per sé stessi, o per un minorenne a carico. Il bonus è riconosciuto esclusivamente alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.