Federica Calemme, chi è il misterioso fidanzato Leo?

Federica Calemme è una concorrente del Grande Fratello Vip, la quale ha avuto un flirt nella casa con Gianmaria Antinolfi. Il loro rapporto, però, è entrato in crisi perchè la ragazza ha iniziato a pensare al fidanzato che fuori la sta aspettando. Ma chi è questo uomo misterioso?

La passione tra Federica e Gianmaria

Federica Calemme all’interno della casa del Gf Vip è entrata da single convinta di poter vivere appieno la sua esperienza senza porsi troppe problematiche.

Venuta però a conoscenza che Leo, il suo ragazzo, la sta aspettando fuori dalla casa è entrata in una vera e propria crisi che le ha fatto rivalutare in toto il rapporto con Gianmaria Antinolfi. I due quindi, dopo questo ripensamento della ragazza, hanno avuto una brusca frenata nel loro rapporto. Tra i due gieffini, comunque, è scattato un bacio appassionato.

Chi è Leo, il fidanzato (misterioso) di Federica

Il fidanzato (o ex, non si capisce) di Federica Leo, secondo quanto si apprende, è un ragazzo napoletano e i due si frequenterebbero da qualche mese.

Federica avrebbe raccontato che è un uomo molto riservato, tanto che non ha neanche una pagina social aperta. Da quello che si è capito, però, Leo sarebbe anche un’amico di Gianmaria Antinolfi. I due non si frequenterebbero moltissimo, ma comunque si conoscono e di questo Federica non ne era a conoscenza.

La promessa tra Federica e Leo

Prima di entrare nella casa del Gf, stando a quanto trapelato, Federica e Leo si sarebbero scambiati una promessa.

“In realtà questa cosa è venuta più da lui che da me”, rimarca però Federica, la quale ha ribadito di essere entrata da single e priva di particolari doveri. “Gianmaria è riuscito a conquistare Federica – ha infatti detto Alfonso Signorini in puntata – e tra loro è esplosa la passione, ma una persona fuori dalla casa ci è rimasta molto male…”.